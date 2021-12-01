Расширение сотрудничества Ушаковки и ПАО «Совкомфлот».

Для решения этой ответственной задачи в Ушаковке есть все необходимое. Новый, прекрасно оборудованный учебно-лабораторный корпус «Юг», специализированные тренажеры. Институт инвестирует значительные средства в приобретение современных интерактивных обучающих комплексов, в чем на практике смог убедиться Игорь Тонковидов (по образованию – инженер-механик).

Игорь Васильевич лично протестировал лабораторные стенды гидропневмоавтоматики, судовых систем автоматизации климатического контроля, электрических машин, электроприводов от ведущих мировых компаний. Уверенная, профессиональная работа с такими устройствами сейчас – обязательное условие для специалиста, участвующего в рейсах от экватора до арктических широт.

Особый упор в вузе делается на разработку методической базы, где практические упражнения позволяют произвести поиск и устранение отказов в реальных судовых системах. На высокотехнологичное оснащение обучающих комплексов были потрачены десятки миллионов рублей. И не зря. Руководитель мирового лидера в области перевозки углеводородов по достоинству оценил оборудование, которое в дальнейшем поможет холдингу вести на базе университета подготовку и переподготовку кадров.