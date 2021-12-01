Вениамин Кондратьев высказался о субсидировании ягодников

Вениамин Кондратьев продолжает отвечать на вопросы жителей в прямом эфире

В эфир прямой линии губернатору Краснодарского края поступило обращение от жителя Кущевского района. Мужчина рассказал, что занимается выращиванием элитных сортов ягод, поэтому ему необходимы средства для постройки теплиц. Однако субсидии на эти нужды не выдают. Вениамин Кондратьев попытался разобраться в прямом эфире, почему ягодники не получают пособия.

- Мы субсидируем отрасли, направленные на развитие экономики нашего края, - ответил Вениамин Кондратьев. - Поэтому большинство средств выделяем для овощеводов.

Для решения этого вопроса глава региона связался с вице-губернатором Андреем Коробкой.

- Для ягодников в крае существует грант "Агростартап" в размере до 3 миллионов рублей, - заявил Андрей Коробка. - Эти средства производители ягод могут потратить на постройку теплиц.

Однако вице-губернатор подчеркнул, что приоритетным направлением для края является овощеводство. На субсидии для фермеров, которые занимаются выращиванием овощных культур, ежегодно выделяют 120-150 миллионов рублей.

Отметим, что Вениамин Кондратьев поручил вице-губернатору просчитать сумму, необходимую для субсидирования ягодников.