Вениамин Кондратьев в эфире "Прямой линии"

Вениамин Кондратьев рассказал, что привит от COVID-19. В эфире прямой линии губернатор отметил, что ревакцинацию пройдет уже в январе предстоящего года.

- Коллеги, привит, и пора бы задумываться о ревакцинации. Другого способа при моей активности защититься нет. В январе буду ревакцинироваться, зато сейчас, вакцинировавшись, чувствую себя спокойнее. Если не вакцинирован - абсолютно не защищен, реагируешь на любое недомогание. А вакцина, как бронежилет, - пуля войдет, но не убьет.