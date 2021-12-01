Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье1 декабря 2021 11:09

Вениамин Кондратьев рассказал, что привит от COVID-19

Ревакцинацию губернатор пройдет уже в январе
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вениамин Кондратьев в эфире "Прямой линии"

Вениамин Кондратьев в эфире "Прямой линии"

Вениамин Кондратьев рассказал, что привит от COVID-19. В эфире прямой линии губернатор отметил, что ревакцинацию пройдет уже в январе предстоящего года.

- Коллеги, привит, и пора бы задумываться о ревакцинации. Другого способа при моей активности защититься нет. В январе буду ревакцинироваться, зато сейчас, вакцинировавшись, чувствую себя спокойнее. Если не вакцинирован - абсолютно не защищен, реагируешь на любое недомогание. А вакцина, как бронежилет, - пуля войдет, но не убьет.