Сильный снег ожидается в Сочи

Сильный снег накроет Сочи. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

В горах Сочи наступит настоящая зима. Сильный снег ожидается на курорте в ночь на 2 декабря и продлится все утро.

- По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в горной зоне Сочи ожидается сильный снег, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В регионе продолжают действовать четыре штормовых предупреждения, в том числе по сильным осадкам.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала, что высота волн в Туапсе в ураган достигала шести метров.

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