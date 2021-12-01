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Общество1 декабря 2021 11:18

Сильный снег ожидается в Сочи

Осадки пройдут в ночь на 2 декабря
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Сильный снег накроет Сочи. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

Сильный снег накроет Сочи. Фото: пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

В горах Сочи наступит настоящая зима. Сильный снег ожидается на курорте в ночь на 2 декабря и продлится все утро.

- По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в горной зоне Сочи ожидается сильный снег, - рассказали в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю.

В регионе продолжают действовать четыре штормовых предупреждения, в том числе по сильным осадкам.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала, что высота волн в Туапсе в ураган достигала шести метров.

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