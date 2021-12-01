В Краснодаре без света остаются четыре тысячи человек Фото из архива КП

В Краснодаре четыре тысячи жителей остаются без света. Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Берлизова, Брестской, Губкина, Пригородной, Архангельской, Звенигородской, Грабина, Плотниченко, Ростовское шоссе, Фелицына, Пономаренко, Российской, Ягодина, Тепличной, Алуштинской, Янтарной. Причина отключения – авария на линиях электропередачи. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861) 214-33-36, 050, 112