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Общество1 декабря 2021 11:25

В Краснодаре четыре тысячи жителей остаются без света

Отключение произошло в Прикубанском округе
Светлана ОВДЕЙ
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В Краснодаре без света остаются четыре тысячи человек Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются четыре тысячи человек Фото из архива КП

В Краснодаре четыре тысячи жителей остаются без света. Аварийное отключение произошло в Прикубанском округе, сообщает городская ЕДДС.

Так, свет погас в домах по улицам Берлизова, Брестской, Губкина, Пригородной, Архангельской, Звенигородской, Грабина, Плотниченко, Ростовское шоссе, Фелицына, Пономаренко, Российской, Ягодина, Тепличной, Алуштинской, Янтарной. Причина отключения – авария на линиях электропередачи. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам:

8(861) 214-33-36, 050, 112