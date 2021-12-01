Вениамин Кондратьев поддержал предложение школьника из Анапы об открытии кванториума

Губернатор поддержал инициативу школьника из Анапы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Школьник из Анапы обратился к губернатору Краснодарского края с просьбой об открытии кванториума. Вениамин Кондратьев поддержал инициативу мальчика.

- Кванториум - возможность для раскрытия научного потенциала молодежи, раскрытия талантов. Школьники могут здесь определиться с жизненным путем, - отметил глава региона. - Нужно создать его на базе школы № 23 или построить новое здание.

Вопрос будет находиться на особом контроле краевых властей.