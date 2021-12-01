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Общество1 декабря 2021 11:58

На прямой линии с губернатором пообещали газифицировать Туапсинский район до 2023 года

С вопросом к губернатору обратился местный житель
Светлана ОВДЕЙ
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На прямой линии с губернатором пообещали газифицировать Туапсинский район до 2023 года

На прямой линии с губернатором пообещали газифицировать Туапсинский район до 2023 года

Газифицировать Туапсинский район планируют до 2023 года. С проблемным вопросом к губернатору Кубани обратился местный житель по улице Новицкой.

- Половина всего бюджета на газификацию выделяется на Туапсинский район. Территория улицы Новицкого стоит в программе уже на следующий год. Только на предстоящий год направили 500 миллионов рублей, из них 250 – на Туапсинский район. По состоянию на 1 января общий процент газификации поднимем на 29.

Всего в Краснодарском крае объем газификации составляет 85%.