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Общество1 декабря 2021 11:59

Вениамин Кондратьев о судьбе мусорных полигонов: "Это непрактичный подход к утилизации отходов"

Губернатор Краснодарского края сказал об этом на прямой линии с населением
Ева МУР
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Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев высказался о судьбе мусорных полигонов в Краснодарском крае. В частности, речь на прямой линии с главой региона зашла о Белореченской и Тимашевской свалках.

- У нас растет количество мусора день ото дня, потому что население региона только увеличивается. И непрактично продолжать складировать отходы. Мы пришли к тому, что нужно строить мусороперерабатывающие комплексы полного цикла, - сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, решение о строительстве комплексов уже принято.