Вениамин Кондратьев о судьбе мусорных полигонов: "Это непрактичный подход к утилизации отходов"

Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев высказался о судьбе мусорных полигонов в Краснодарском крае. В частности, речь на прямой линии с главой региона зашла о Белореченской и Тимашевской свалках.

- У нас растет количество мусора день ото дня, потому что население региона только увеличивается. И непрактично продолжать складировать отходы. Мы пришли к тому, что нужно строить мусороперерабатывающие комплексы полного цикла, - сказал Вениамин Кондратьев.

Напомним, решение о строительстве комплексов уже принято.