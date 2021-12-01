Курорт "Красная Поляна" открывает горнолыжный сезон 3 декабря

Фото предоставлено пресс-службой Курорта Красная Поляна.

Курорт "Красная Поляна" традиционно первым в зимнем сезоне в горах Сочи откроет склоны горной долины Цирк-2. В первый день сезона на курорте лыжникам и сноубордистам будут доступны трассы среднего уровня сложности и зеленая трасса для новичков «Первый снег», инструкторские службы и прокаты снаряжения.

Ратраки курорта уже приступили к подготовке трасс на высотах выше 2000 метров – в горной долине Цирк-2 и учебном склоне «Первый снег». В ходе подготовки к сезону курорт "Красная Поляна" модернизировал систему искусственного оснежения: установлено 20 новых снежных пушек и 9 снежных ружей, что позволяет обеспечить плотную подложку для горнолыжных трасс, в том числе на нижних высотах.

Фото предоставлено пресс-службой Курорта Красная Поляна.

Главная горнолыжная новинка сезона – новая синяя трасса «Восточная» общей длиной 7 км. К сезону в восточном секторе расширены крутые и узкие участки лыжных трасс, сглажены резкие повороты, часть красных трасс перешла в синий уровень сложности. Трасса «Восточная» станет самой длинной трассой курорта "Красная Поляна": по склону шириной 18 метров можно комфортно спуститься от подножия Чёрной Пирамиды на высоте 2300 метров до отметки 900 метров над уровнем моря. 3 декабря трасса «Восточная» еще будет закрыта и откроется после снегопадов, которые позволят сформировать достаточную снежную подложку в Восточном секторе. Традиционно в начале горнолыжного сезона работают трассы горной долины Цирк-2 и трассы центрального сектора до отметки 1460 метров над уровнем моря.

Всего в горнолыжном сезоне 2021 / 2022 для лыжников и сноубордистов будут доступны 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 13 современных подъёмников и 2 сноупарка. Отдохнуть после катания гости курорта смогут в горных банях, в парке высокогорных аттракционов, а также в многочисленных ресторанах и барах на территории Après-ski. Среди других развлечений курорта такие зимние активности, как спуски на надувных ватрушках, катание на упряжках хаски и нартах северных оленей, экскурсии в зимний лес на снегоступах и многое другое.

Сезонные и однодневные ски-пассы курорта можно приобрести в онлайн-магазине shop.kpresort.ru.