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Общество1 декабря 2021 12:09

На модернизацию Троицкого водовода предусмотрено 20 млрд рублей

Работы на объекте позволят решить проблему водоснабжения Новороссийска и Геленджика
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Проблема водоснабжения на курортах будет решена к 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проблема водоснабжения на курортах будет решена к 2023 году. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в прямом эфире третий час отвечает на вопросы жителей региона. Жители курортных городов подняли проблему водоснабжения. Особенно остро она стоит в летний период в Новороссийске и Геленджике.

- Этой проблеме не один десяток лет. Мы начали решать ее три года назад, уже вложено 10 млрд рублей в ремонт Троицкого водовода, который питает черноморские города, - отметил Вениамин Кондратьев.- Он нуждается в принципиальном обновлении. Мы предусмотрели еще 20 млрд рулей на модернизацию Троицкого водовода.

Ожидается, что к 2023 году жители не будут ощущать дефицит воды на курортах.