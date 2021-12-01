Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 декабря 2021 12:14

Вениамин Кондратьев станет персональным Дедом Морозом для девочки

К Новому году он подарит ребенку велосипед
Евгения ХИЛЬКО
Евгения ХИЛЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вениамин Кондратьев станет персональным Дедом Морозом для девочки.

Вениамин Кондратьев станет персональным Дедом Морозом для девочки.

Прямая линия с губернаторам длится уже три часа. За это время десятки жителей Краснодарского края задали свои вопросы главе региона. Обратиться к Вениамину Кондратьеву решила и мать-одиночка из Кавказского района. Свое выступление она начала с поздравления.

- Я бы хотела обратиться с просьбой. Воспитываю дочурку одна, хотела бы ей приобрести велосипед, но у меня нет такой возможности с моей маленькой зарплатой, работаю на почте, - обратилась жительница к губернатору во время телефонного звонка. - Я была бы рада, если бы вы смогли сделать такой подарок к ее дню рождения и Новому году.

Глава края признался, что очень тронут поздравлением.

- По-человечески мне очень приятно. И это взаимно. Я хочу поздравить тебя, твою дочурку, - ответил Вениамин Кондратьев. - А вот новогодний подарок от меня точно будет. Когда буду в вашем районе, встретимся и попьем вместе чая.