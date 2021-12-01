Вениамин Кондратьев станет персональным Дедом Морозом для девочки.

Прямая линия с губернаторам длится уже три часа. За это время десятки жителей Краснодарского края задали свои вопросы главе региона. Обратиться к Вениамину Кондратьеву решила и мать-одиночка из Кавказского района. Свое выступление она начала с поздравления.

- Я бы хотела обратиться с просьбой. Воспитываю дочурку одна, хотела бы ей приобрести велосипед, но у меня нет такой возможности с моей маленькой зарплатой, работаю на почте, - обратилась жительница к губернатору во время телефонного звонка. - Я была бы рада, если бы вы смогли сделать такой подарок к ее дню рождения и Новому году.

Глава края признался, что очень тронут поздравлением.

- По-человечески мне очень приятно. И это взаимно. Я хочу поздравить тебя, твою дочурку, - ответил Вениамин Кондратьев. - А вот новогодний подарок от меня точно будет. Когда буду в вашем районе, встретимся и попьем вместе чая.