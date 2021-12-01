Житель Сочи до смерти забил мужчину и сбросил тело в овраг Фото из архива КП

Житель Сочи стал фигурантом уголовного дела за убийство мужчины. Тело погибшего обвиняемый вместе с соучастником сбросил с обрыва для сокрытия преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Погибший снимал жилье по улице Семашко Сочи. Накануне ночью между мужчиной и сыном хозяина возникла ссора. В это время к дому приехал 48-летний знакомый сына хозяина, который, став участником конфликта, начал драку с погибшим. Удары были такой силы, что обвиняемый до смерти забил жертву. Позже он и сын хозяина вместе вывезли тело и сбросили в овраг вблизи поселка Солох-аул. Потом они, пытаясь предотвратить подозрения, активно участвовали в поисках пропавшего.

- В ходе следствия была установлена причастность мужчины к убийству исчезнувшего. Он указал место, где было сокрыто тело. Мужчина задержан, в ближайшее время будет рассмотрено заключение его под стражу. В том числе будет дана юридическая оценка действиям соучастника преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.