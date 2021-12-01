Южный обход Новороссийска построят за 19 млрд рублей к 2024 году

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор провел прямую линию. На ней один из вопросов коснулся строительства Южного обхода Новороссийска. Вениамин Кондратьев сообщил, что строительство дороги начнется в 2022 году.

- Дорога будет идти напрямую в порт, минуя город. Это решит проблему с пробками. Трасса обойдется в 19 млрд рублей. На следующий год обещают финансирование на начало работ. До конца 2024-го будут закончены работы по обходу Новороссийска, выведем из города весь транзитный транспорт, – сказал вице-губернатор Александр Трембицкий.

Южный обход Новороссийска соединит сразу несколько районов города-героя. Общая протяженность четырехполосной магистрали составит порядка 26 км.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев рассказал, строительство каких трасс разгрузит Краснодар и к какому году они будут готовы.