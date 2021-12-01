Более 300 км дорог отремонтируют в 2022 году на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 300 километров отремонтируют в 2022 году на Кубани. Свыше половины – 180 – приходятся на сельскую местность. План по реконструкции на предстоящий год озвучили в эфире прямой линии губернатора края.

Так, житель хутора Бойкопонура Калининского района попросил главу региона решить проблему со съездом с дороги по улице Дружбы на улицу Заречную, в том числе сделать разметку и установить знак перекрестка. Вениамин Кондратьев обратился к главе Калининского района и министру транспорта и дорожного хозяйства с поручением решить проблему.

- Дорожный фонд Кубани в 2021 году составил более 40 миллиардов рублей, в следующем году планируется реконструировать более 300 километров дорог, почти 180 км из которых находятся в сельской местности, - отметил глава региона.

В Краснодарском крае с 2015 года построили и реконструировали почти четыре тысячи километров дорог. В регионе продолжается возведение обхода Тимашевска, трассы Краснодар – Ейск в Динском районе, также обхода станицы Ленинградской. А в следующем году начнется строительство Восточного коридора в Краснодаре.