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Общество1 декабря 2021 12:47

Мэр Краснодара потребовал ускорить восстановление энергоснабжения в Краснодаре

Отключения произошли во многих районах после урагана
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Восстановительные работы продолжаются

Восстановительные работы продолжаются

Глава Краснодара дал поручение ресурсоснабжающим организациям максимально ускорить работы на сетях, вернуть электричество в дома краснодарцев.

- Повреждения были не настолько масштабными, однако последствия еще не устранены, — сказал Андрей Алексеенко.

Всего в Краснодаре было зарегистрировано 19 аварийных отключений. Утром без света оставались 9,8 тысячи человек. По данным на 15 часов дня, без энергоснабжения находятся 7,9 тысячи жителей Прикубанского и Карасунского округов.

Энергетики пообещали закончить восстановительные работы к 16-18 часам.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарцы проснулись от грохота из-за страшного урагана ночью 1 декабря. Ветер ломал деревья и обрывал провода.