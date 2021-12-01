Мэр Краснодара потребовал ускорить восстановление энергоснабжения в Краснодаре

Восстановительные работы продолжаются

Глава Краснодара дал поручение ресурсоснабжающим организациям максимально ускорить работы на сетях, вернуть электричество в дома краснодарцев.

- Повреждения были не настолько масштабными, однако последствия еще не устранены, — сказал Андрей Алексеенко.

Всего в Краснодаре было зарегистрировано 19 аварийных отключений. Утром без света оставались 9,8 тысячи человек. По данным на 15 часов дня, без энергоснабжения находятся 7,9 тысячи жителей Прикубанского и Карасунского округов.

Энергетики пообещали закончить восстановительные работы к 16-18 часам.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что краснодарцы проснулись от грохота из-за страшного урагана ночью 1 декабря. Ветер ломал деревья и обрывал провода.