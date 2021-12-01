Губернатор Краснодарского края рассказал о сыне и дочери. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев рассказал о своих детях. Старшему сыну губернатора почти 15 лет, младшей дочери -11. На родительские собрания глава региона не ходит из-за напряженного рабочего графика, поручая это дело жене. Тем не менее каждый вечер он старается проводить в кругу семьи.

- Наличие папы дома для детей губернатора - радость, - поделился Кондратьев.

По словам главы региона, сын и дочь всегда с нетерпением ждут его с работы, даже если он задерживается.