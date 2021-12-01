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Общество1 декабря 2021 12:53

Освещение в Сочи планируют восстановить до конца 2021 года

В эфире прямой линии губернатора Кубани с проблемой обратился местный житель
Светлана ОВДЕЙ
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Освещение в Сочи планируют восстановить до конца 2021 года Фото: sochi.ru

Освещение в Сочи планируют восстановить до конца 2021 года Фото: sochi.ru

Губернатор Кубани ответил на вопросы жителей региона в эфире прямой линии. Одна из проблем озвучена жителем Сочи – по улице Камо отсутствует освещение. По словам главы курорта, решить вопрос запланировано до конца 2021 года.

- Мы знакомы с ситуацией на улице Камо в районе домов 70, 80 и 82. Сети на участке находятся на придомовой территории многоквартирных домов, и их обслуживает управляющая компания. Учитывая значимость вопроса, договорились о передаче линий на баланс «Сочисвет». Освещение будет восстановлено до конца 2021 года, - отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.