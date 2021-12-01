Дед Мороз и Снегурочка встречают граждан в пунктах вакцинации Сочи Фото: пресс-служба администрации города

Новогодние пункты вакцинации от COVID-19 открылись в Сочи. На входе граждан встречают Дед Мороз и Снегурочка, сообщает пресс-служба администрации курорта.

В рамках акции «С Новым годом с QR-кодом!» прививочные пункты украшены праздничными декорациями. А дети, которые привели своих бабушек и дедушек на вакцинацию, получат новогодний сюрприз.

Совсем недавно участниками акции стали студенты-аниматоры, получившие прививку от коронавируса. В праздничных костюмах Деда Мороза и Снегурочки они посетили пункты вакцинации. В преддверии праздников учащиеся вузов и колледжей выступят для детей на новогодних утренниках и посетят с поздравлениями семьи.

А с 20 декабря Дед Мороз и Снегурочка встретят пассажиров на ж/д вокзалах и в аэропорту курорта. Аниматоры раздадут медицинские маски и информационные памятки об эпидемиологической ситуации, а также напомнят о социальной дистанции.