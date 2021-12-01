Аэропорт Краснодара установил новый рекорд Фото: @krr.aero

Почти 4,7 миллиона пассажиров обслужил аэропорт Краснодара в 2021 году. Воздушная гавань превысила все показатели за время своей работы. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского аэропорта.

Так, в 2021 году аэропорт 4 667 055 человек. Предыдущий рекордный показатель в 2019 году составил 4 642 791 пассажира. В том числе удалось обслужить 26 тонн багажа, 39 тысяч грузов, 5,8 тысяч грузов и 1700 тонн почты.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что аэропорт Краснодара возобновит авиасообщение с Саратовом. Рейсы открывают временно - улететь из краевой столицы можно до 29 декабря.