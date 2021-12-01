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Общество1 декабря 2021 14:15

В Геленджике ветром снесло трапы на пляже

Стихия разгулялась во многих муниципалитетах
Светлана ОВДЕЙ
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В Геленджике ветром снесло трапы на пляже Фото: telegram-канал Pressa без пресса

В Геленджике ветром снесло трапы на пляже Фото: telegram-канал Pressa без пресса

Первый день зимы погода на Кубани встретила не снежной сказкой, а ураганом и сильными дождями. Шквалистый ветер нанес удар по многим муниципалитетам, как итог – поваленные деревья, массовые отключения света, разрушенные крыши зданий.

Так, например, в Геленджике ураганом снесло трапы на местном пляже. Порывы были настолько сильными, что металлические конструкции не выдержали и упали в море. Трапы из воды уже достали, их решено покрасить и оборудовать на прежнем месте.

Напомним, на Кубани действует четыре экстренных предупреждения по непогоде. А в Сочи ожидается сильный снег.