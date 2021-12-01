С бывшего замглавы Майкопа взыскали 19 млн рублей за ведение бизнеса на посту вице-мэра

Деньги взыскали по суду

В Майкопе прокуратура взыскала с осужденного бывшего заместителя главы города и подконтрольного ему юридического лица почти 19 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- В 2019 году госслужащий вопреки запрету вел предпринимательскую деятельность. Под его контролем были два общества с ограниченной ответственностью. При этом, будучи вице-мэром, он заключил с указанными юрлицами контракты на сумму свыше 200 млн рублей. А себе в доход получил 18,9 млн рублей, - сообщили в прокуратуре Адыгеи.

Также, превышая должностные полномочия, бывший замглавы дал указание сотрудникам заключить с подконтрольным ему обществом контракты на проведение работ по благоустройству городской территории без конкурсных процедур.

Бывшего вице-мэра признали виновным в незаконной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий. С бывшего чиновника взыскали 18,9 млн рублей. Ему дали 2,5 года условно, также его лишили на 2 года права представлять власть.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по РА и расследовалось отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по РА.

Дело экс-мэра Майкопа о вымогательстве и мошенничестве рассмотрят заново. Ему дали 2,5 года условно, а прокуратура просит 10 лет тюрьмы.