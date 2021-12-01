Отец и сын предстанут перед судом за укрывательство убийства в Адыгее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отец и сын предстанут перед судом в Адыгее. Фигурантов уголовного дела обвиняют в укрывательстве преступления. О завершении расследования сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

В сентябре 2021 года 21-летний парень видел, как его знакомый, выстрелив из карабина, убил человека, после чего помог ему скрыть следы преступления. Они перенесли тело в лес, после чего обвиняемый вызвал на помощь отца. 44-летнйи мужчина, в свою очередь, помог закопать труп.

- Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы для рассмотрения в суд, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи житель до смерти забил мужчину и сбросил вместе с соучастником тело с обрыва. При этом обвиняемый помогал следствию разыскивать пропавшего.