Водитель и пассажир погибли в ДТП в Горячем Ключе

В ДТП погибли водитель и пассажир отечественного авто Фото: @krasnodar_dtp

Смертельное ДТП произошло накануне в Горячем Ключе. При столкновении легковушек погибли два человека, сообщают в ГИБДД по Краснодарскому краю.

ДТП случилось в районе подъезда к поселку Мирному Горячего Ключа. Мужчина за рулем ВАЗ-2112 выехал на встречку, где столкнулся с Mazda 6. Удар оказался настолько сильным, что машины разорвало на несколько частей.

- В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2112 погибли на месте. Водитель иномарки госпитализирована. На месте аварии было организовано реверсивное движение, - сообщают в региональном ГИБДД.

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