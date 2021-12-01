Проблемы общественного транспорта обсудят в Краснодаре

Общественный транспорт - важная часть городской среды. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре 2 декабря пройдет конференция «Перспективы и вызовы развития краевого общественного транспорта в 2022 году». Впервые в городе на одной площадке для совместного диалога соберутся общественники, перевозчики, депутаты, руководители ведомств, водители и сотрудники надзорных ведомств.

- Мы планируем обсудить проблемы отрасли и возможные пути транспортной реформы в Краснодарском крае в целом и Краснодаре в частности, - отметила руководитель общественного движения «Транспортная инициатива» Марина Репещук.

На конференции рассмотрят четыре блока вопросов, среди них - соблюдение законодательства в области общественного транспорта в Краснодарском крае, проблемы перевозчиков и перспективы развития отрасли.