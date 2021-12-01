Курортный сбор в Геленджике: есть результаты и предложения

Жители Геленджика решат сами на что потратить курортный сбор. Фото: пресс-служба администрации Геленджика.

На средства, поступившие от курортного сбора, в Геленджике благоустраиваются территории, появляются симпатичные фигурки на набережных, спортивные, игровые площадки на территории муниципалитета.

- В частности, на днях на набережной курорта установлены три обзорных бинокля, - рассказывают в администрации Геленджика. - Теперь совершенно бесплатно жители и гости Геленджика могут любоваться прелестями Геленджикской бухты, морскими пейзажами и горами Маркхотского хребта.

В продолжение хорошего начинания администрация Геленджика до 26 ноября собирала предложения от горожан о том, куда направить средства курортного сбора 2022 года. Сейчас на официальном сайте администрации курорта открыто «Общественное голосование по реализации средств курортного сбора на 2022 год».

КОНКРЕТНО

На что направить средства - благоустройство общественной территории (парковой зоны) на пересечении улиц Курзальная и Революционная в Геленджике;

- обустройство детских спортивно-игровых площадок в сельских округах муниципального образования город-курорт Геленджик;

- устройство тематической архитектурной подсветки на набережной с. Дивноморское;

- устройство скейт-парка в Геленджике.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо до 3 декабря зайти на сайт администрации Геленджика, в раздел «Главная» - «Архив опросов» и выбрать один из предложенных вариантов.