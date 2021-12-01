На Кубани до конца 2021 года планируют завершить работы на 83 долгостроях

В эфире "Прямой линии" губернатора Кубани прозвучал вопрос о завершении работ на долгостроях Фото из архива КП

В Краснодарском крае до конца года планируют завершить работы на 83 долгостроях. Многоквартирные дома вмещают 13 тысяч квартир. Вопрос проблемных многоэтажек обсудили в эфире прямой линии губернатора Кубани.

– Достраивать дома необходимо, и мы это сделаем, но это немалые деньги. В рамках софинансирования с федеральным фондом выделили уже 4 миллиарда рублей. Считаю, что мы должны помочь людям получить свои квартиры, чтобы в регионе не было обманутых дольщиков, – отметил Вениамин Кондратьев.

Всего с 2015 года на Кубани уже завершили работы на 273 долгостроях, общая площадь которых – 3,9 миллиона квадратных метров. Владельцы смогли переехать в 50 тысяч квартир. Решить проблему обманутых дольщиков в регионе установлено до конца 2023 года.