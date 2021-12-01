Мужчине, спасшего из затопленных домов на Кубани 10 человек, вручат медаль

Максим Прохода вытаскивал из затопленного дома взрослых и детей.

Максим Прохода, который спас из затопленных домов на Кубани 10 человек, вручат медаль. Об этом в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар» сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Напомним, все случилось в июле 2021 года, когда на Кубань обрушился небывалый ливень. В коттедж жителя станицы Пятигорской под Горячим Ключом Максима Проходы вода зашла только на первый этаж. Когда началось наводнение, он спал. В час ночи мужчине начали звонить соседи и друзья, чтобы приютил.

- Вместе с соседом Сергеем мы пошли спасать людей. Сняли людей с чердака, вода по грудь мне была. Детей нес на шее, а сам молился – хоть бы не упасть, - вспоминал мужчина тот страшный день.

Максим забегал во дворы, заглядывал в дома, вытаскивал людей. К слову, это очень опасно. В затопленном Крымске несколько таких спасателей погибли сами…

За такой геройский поступок в МЧС решили представить мужчину к награде.

- Максиму Проходе будет вручена медаль. Торжественная церемония пройдет в середине декабря, - рассказал в эфире марафона «Настоящие люди» на радио «КП» - Краснодар» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.