Новый мобильный пункт открывается вместо работающего на Центральном рынке.

В Геленджике откроется еще один пункт вакцинации. Об этом сообщают в администрации курорта.

Желающих защитить себя от коронавируса с каждым днем становится все больше. Особой популярностью у жителей Геленджика пользуются мобильные пункты вакцинации. Прежде всего, потому что там не требуется предварительная запись. Чтобы люди не стояли в очереди и не теряли время, в городе решили открыть еще один мобильный пункт вакцинации. Он заработает 2 декабря в 11:00. Появится выездной медицинский кабинет в здании Дворца культуры Геленджика на улице Луначарского, 95.

- Работать он будет ежедневно с 11:00 до 17:00 без перерыва и выходных, - уточняют в администрации Геленджика. - Вакцинироваться там можно не только от коронавирусной инфекции, но и сезонного гриппа.

Те же, кто привился от ковида шесть и более месяцев назад, могут пройти ревакцинацию. Напомним, медработники призывают не откладывать вакцинацию. Чем раньше появится коллективный иммунитет, тем лучше.

Стоит сказать, новый мобильный пункт открывается вместо работающего на Центральном рынке. Остальные пункты вакцинации продолжат свою работу в прежнем режиме.

ВАЖНО!

Где привиться от коронавирусной инфекции и сезонного гриппа в Геленджике:

- в каб. № 35 городской поликлиники (ул. Кирова, 20), режим работы – с 08:00 до 20:00;

- в здании администрации Геленджика (ул. Революционная, 1), режим работы – с 10:00 до 16:00;

- в кинотеатре «Радуга» (ул. Первомайская, 8), режим работы – с 10:00 до 16:00.

- Жители округов могут привиться в своих ФАП и амбулаториях.

НА ЗАМЕТКУ

Впервые прививающимся перед процедурой необходимо заполнить анкету и пройти осмотр врача. При себе иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.