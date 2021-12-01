Энергетики восстановили энергоснабжение большинства потребителей, пострадавших от урагана в районах Кубани.

Бригады «Россети Кубань» восстановили большую часть объектов электросетевой инфраструктуры в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, пострадавших от ураганного ветра в ночь на 1 декабря. По состоянию на 17:00 мск свет вернули более чем 90% потребителей в зоне ответственности компании, оставшихся без электроэнергии из-за непогоды.

Специалисты в особом режиме работы продолжают устранять последствия урагана в отдельных районах Кубани и Адыгеи. Как сообщалось ранее, больше всего от стихии пострадали юго-западные и центральные районы региона, Черноморское побережье Краснодарского края. Дождь, сильный ветер с порывами до 30-36 м/с и падение деревьев стали причиной технологических нарушений на ЛЭП.

Суммарно в проведении восстановительных работ на энергообъектах в зоне ответственности компании «Россети Кубань» (преимущественно районы и сельские населенные пункты) были задействованы 283 бригады энергетиков и подрядных организаций в составе 915 человек и 339 единиц специальной техники. Для оперативного подключения к электроснабжению соцобъектов использованы 33 передвижных резервных источника энергоснабжения (РИСЭ).

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.