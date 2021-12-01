Вице-мэр Геленджика выписал из бюджета премии артистам, выступавшим на свадьбе помощника, и попал под суд

Вице-мэр Геленджика пойдет под суд за организацию свадьбы своего помощника Фото: Тимур ХАНОВ

Вице-мэра Геленджика подозревают в превышении должностных полномочий. Как считает прокуратура, чиновник дал указание руководству местного Дворца культуры подготовить свадебное торжество для своего помощника на безвозмездной основе. После свадьбы артистам выписали премии из муниципального бюджета.

- После проведения мероприятия был издан приказ о поощрении работников за выполнение особо важных и срочных работ для целей, не связанных с уставной деятельностью учреждения, в результате чего причинен ущерб на общую сумму более 100 тыс. рублей, - сообщили подробности скандала в прокуратуре Краснодарского края.

Директор Дома культуры уже снят с должности. Уголовное дело в отношении вице-мэра прокуратурой города направлено в Геленджикский городской суд для рассмотрения по существу. За превышение должностных полномочий заместителя главы курорта могут приговорить к лишению свободы сроком до 4 лет.