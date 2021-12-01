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Происшествия1 декабря 2021 15:47

В Сочи после шторма обнаружили незаконный слив канализации в море

Нечистоты в Черное море сливали работники одного из прибрежных кафе
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи на пляже обнаружили незаконную канализацию. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи на пляже обнаружили незаконную канализацию. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи во время осмотра разрушений после урагана выявили факт незаконного слива канализации в Черное море. О правонарушении сообщил глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин в своем аккаунте.

- Пока мониторили ситуацию, нашли серьезное нарушение в одном из кафе. После того, как вымыло гальку, на пляже обнаружили незаконную канализацию. Начали проверку, - написал Плишкин в соцсетях.

Сейчас идет работа по подсчету ущерба, который нанес ураган городу. Пострадавших среди жителей и гостей курорта нет, но сильно разрушены местные пляжи и прибрежная инфраструктура. На пляже «Роза Хутор» разбиты фонари уличного освещения, на набережной местами размыло почву под тротуарной плиткой. Сейчас наиболее пострадавшие места обесточены, рядом выставлена охрана. К восстановлению приступят после того как наладиться погода.