В Сочи задержали предполагаемого виновника аварии с автомобилем скорой помощи

В Сочи лихач на иномарке подрезал скорую помощь

В Сочи задержан водитель иномарки, которого подозревают в ДТП с автомобилем скорой помощи. По версии следствия, вечером 30 ноября, мужчина на пересечении улиц Каспийской и Энергетиков не уступил дорогу неотложке, у которой было преимущество. В результате, карета скорой помощи перевернулась, четверо пассажиров пострадали и позже были госпитализированы в местную больницу. Виновник аварии бросил свою разбитую машину и скрылся с места происшествия.

- Сотрудниками ОМВД России по федеральной территории «Сириус» в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый виновник ДТП был установлен и задержан в Хостинском районе города Сочи. Им оказался 33-летний житель поселка Мацеста, - сообщила новые подробности дела официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Задержанный был доставлен в участковый отдел полиции. Полицейские восстанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело