Жители Кубани задали личные вопросы Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии»

Вениамин Кондратьев во время "Прямой линии" ответил на полсотни вопросов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Жители региона смогли задать личные вопросы губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву во время «Прямой линии», которая состоялась 1 декабря. Кубанцев интересовала частная жизнь главы региона и какой он дома. Например, Вениамину Кондратьеву пришлось отвечать на вопросы, кто в их семье посещает школьные родительские собрания и сколько часов сна ему достаточно, чтобы восстановить силы.

– Жена ходит на родительские собрания. Я ни разу не был. Вечернее общение с детьми, даже просто вместе полежать, смотря телевизор – это уже для меня определенная перезагрузка. Время, отведенное на отдых, также зависит от обстановки в регионе. Любая тревожная новость в стране заставляет брать телефон и узнавать, как дела обстоят у нас. Это может продолжаться до часа ночи, пока я не успокоюсь и пойму, что подобной угрозы в нашем крае нет. Если 3-4 дня сплю меньше 5 часов – чувствую, что накапливается утомление и нужна «передышка», - рассказал Кондратьев во время общения с кубанцами.

Также, глава Краснодарского края назвал любимой книгой «Остров сокровищ» Роберта Стивенсона и признался, что больше всего ценит в людях честность. "Прямая линия" с Вениамином Кондратьевым продлилась 3,5 часа, за это время он ответил на 50 вопросов.