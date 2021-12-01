За три с половиной часа «Прямой линии» Вениамин Кондратьев ответил на полсотни вопросов

Во время прямого эфира Вениамин Кондратьев получил тысячи вопросов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 1 декабря в прямом эфире пообщался с жителями региона. Кубанцы заранее оставляли в соцсетях вопросы о наболевшем. Всего, было оставлено почти 19 тысяч сообщений. Во время прямого эфира, который длился более трех часов, глава региона успел ответить на 50 вопросов. Но, как сообщили в краевой администрации, еще несколько тысяч обращений были переданы в соответствующие управления для дальнейшей обработки.

– Обращения касались как стратегических направлений развития региона, так и частных проблем отдельно взятых городов и станиц. На каждый вопрос постарался ответить максимально подробно. Спасибо кубанцам за обратную связь. Конечно, на каждый вопрос в рамках эфирного времени, ответить невозможно. Но без внимания ни один из них не останется. Дал поручение курирующим ведомствам оперативно рассмотреть все обращения и направить людям ответы, – написал Вениамин Кондратьев в социальных сетях.

Самыми активными стали жители Краснодара, Горячего Ключа, Темрюкского, Брюховецкого и Туапсинского районов. Среди самых актуальных проблем, которые волнуют население Кубани: коммунальное хозяйство, транспорт, дороги, строительство и социальные вопросы. Одним из волнующих вопросов был введение QR-кодов и вакцинация в крае, также люли просили главу региона оснастить томографами сельские лечебные учреждения и построить амбулатории в хуторах. Среди сюрпризов прямого эфира стало общение Вениамина Кондратьева с жительницей Кавказского района, которой он пообещал сделать подарок на Новый год.