В Сочи штормом размыло часть насыпи под ЖД-путями

В Сочи шторм повредил железную дорогу. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи из-за шторма размыло насыпь под ЖД-путями. Волны повредили отрезок железной дороги в районе поселка Лазаревский. Из-за опасности схода составов движение поездов по этой линии было временно приостановлено, как сообщают в СКЖД, на место уже выехали аварийные службы.

- Бригады уже на месте. До конца дня должны восстановить полотно и насыпь, движение поездов будет по этой линии также восстановлено, - сообщили железнодорожники.

Частичный размыв насыпи произошел во время ночного шторма. Пострадавший участок будет засыпан гравием, который доставят техническим составом. В данный момент на место едет технический состав с гравием для засыпки пострадавшего участка. Так как там два участка пути, составы пустили по одному из них. Это помогло избежать затора поездов возле станции.