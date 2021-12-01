27 тысяч жителей Кубани остались без электроэнергии

Жители 16 районов края до сих пор сидят без света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае 27 тысяч человек до сих пор ждут подачи электричества в их дома. Без благ цивилизации кубанцы остались из-за непогоды, которая разыгралась в регионе сутки назад. Шквалистый ветер, скорость которого доходила до 33 метров в секунду, оборвал провода ЛЭП.

Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, света нет в 16 населенных пунктах региона.

- Без электроснабжения в данный момент находятся 26921 человек. Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийные бригады, – уточнили детали в краевой пресс-службе ГУ МЧС.

Неблагоприятные прогнозы погоды продолжают действовать на территории Краснодарского края до 8 утра 2 декабря. Порывы ветра по данным метеорологов, не превысят 20 метров в секунду.