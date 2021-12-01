На Сочи обрушилась снежная буря

На дорогах Сочи снежная каша. Фото: sochitypical

В Сочи вечером 1 декабря начался снегопад, о котором еще днем предупреждали синоптики. Однако метеорологи прогнозировали начало снежной бури в горах Красной поляны и не предугадали размах стихии. Как сообщают очевидцы, в снежном плену уже оказались жители Лазаревского района. Засыпан снегом поселок Чемитоквадже. Снежная каша на дорогах курорта уже стала причиной нескольких автомобильных аварий. Хотя штормовое предупреждение в городе было объявлено за сутки и спасатели просили местное население воздержаться от использования личного транспорта в эти дни.

- Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Населению рекомендовано воздержаться от выходов в горы в этот период, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной,- с такой просьбой обратилась мэрия Сочи к жителям курорта.

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на побережье еще как минимум сутки.