От Екатеринбурга до Сочи можно будет доехать за 22 часа

В будущем от Екатеринбурга до Сочи можно будет доехать на автомобиле за 22 часа Фото: Виктор КЛЮШКИН

В госкомпания «Автодор» объявили, что сотрудники корпорации приступили к разработке проектов новых скоростных трасс, которые свяжут Урал и Черное море. По словам главы «Автодора» Вячеслава Петушенко, в планах сократить время пути от Екатеринбурга до Черного моря с 33 до 22 часов.

- Мы рассматриваем проекты развития каркаса автомобильных дорог скоростных. В первую очередь у нас в планах – связать Урал с Черным морем, регионы, которые находятся в Поволжье – Екатеринбург, Уфа, Самара, Саратов, Волгоград, Краснодар, - рассказал о перспективах председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.

Предполагается, что строительство трасс общей протяженностью 1600 километров будет завершено к 2035 году.