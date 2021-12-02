Узнали, где будут отключения света в Сочи 2 декабря 2021

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адлерском районе 2 декабря будут отключены от подачи электроэнергии дома, расположенные на следующих улицах: Ленина, Лавровая, Попова, Светогорская, Мясникяна, Налбандяна, Православная, Фермерская, Орбитовская, Ленина, Белорусская, Просвещения, а также на переулках Фермерский и Белорусский, также придется смириться с веерными отключениями света проживающим в поселке Кудепста и гостям пансионата "Кудепста".

В Хостинском районе у электриков будет скромный объем работ. Без электричества останутся лишь две улицы: Саят-Нова и Нагорная.

В Центральном внутригородском округе от благ цивилизации временно будет отрезано население садового товарищества "Оазис", села Раздольного и улицы Тепличной.