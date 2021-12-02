Что произошло за ночь 2 декабря в Краснодарском крае: На Сочи обрушилась снежная буря

На дорогах Сочи снежная каша. Фото: sochitypical

Что произошло за ночь 2 декабря 2021 года. На Сочи обрушилась снежная буря. Циклон «Бенедикт» продолжает терзать юг страны.

27 тысяч жителей Кубани остались без электроэнергии. Из-за непогоды дома обесточены уже сутки.

В Сочи штормом размыло часть насыпи под ж/д путями. Движение поездов по пострадавшей линии временно не осуществляется.

В Сочи задержали предполагаемого виновника аварии с автомобилем скорой помощи. Мужчина доставлен в полицейский участок.