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Общество2 декабря 2021 4:00

Что произошло за ночь 2 декабря в Краснодарском крае: На Сочи обрушилась снежная буря

Что произошло за ночь 2 декабря в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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На дорогах Сочи снежная каша. Фото: sochitypical

На дорогах Сочи снежная каша. Фото: sochitypical

Что произошло за ночь 2 декабря 2021 года. На Сочи обрушилась снежная буря. Циклон «Бенедикт» продолжает терзать юг страны.

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