Дороги Краснодарского края перевели на зимнее содержание

Технику подготовили к зиме. Фото: Упрдор "Черноморье"

Трассы Краснодарского края и Республики Адыгея перевели на зимнее содержание. Об этом сообщили в Упрдор «Черноморье».

- Парк дорожной техники переоборудован, укомплектован всем необходимым и переведён в режим осуществления работ по зимнему содержанию. Также актуализированы временные схемы организации дорожного движения по участкам, подлежащим перекрытию при угрозе и наступлении чрезвычайных ситуаций, - отметили в ведомстве.

К снежной зиме уже подготовлено 298 единиц дорожной техники, в том числе снегоуборочных машин. Также дорожники запаслись 8 тысячами кубометров песка, 35 тысячами тонн песко-соляной смеси и жидкими противогололедными материалами.

По прогнозу погоды в ночь на 2 декабря в предгорьях и горах Сочи ожидается сильный снег. Местами в Краснодарском крае и Адыгее пройдут дождь, снег и град.