В Краснодаре разобрали 2 км основания старой дороги Почтового тракта

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В Краснодаре продолжается реконструкция участка Почтового тракта. Сейчас рабочие приступили к первому этапу. Уже разобрали старое покрытие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Почтовый тракт протянется от хутора Копанского в сторону Западного обхода. В настоящее время демонтировано старое покрытие дороги вместе с основанием, - отметили в мэрии.

Водителям напомнили, что движение на подъезде к хутору Копанскому ограничено. Здесь перекрыт участок от гипермаркета «Лента» на Западном обходе до улицы Центральной.

Работы по обустройству этой дороги разделили на два этапа. Полностью отремонтировать ее планируют до 30 сентября 2022 года.