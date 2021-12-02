На Кубани самозанятые получили около 19 млн рублей льготного финансирования

Фото: admkrai.krasnodar.ru

С начала года фонд микрофинансирования Кубани предоставил самозанятым порядка 19 млн займов по ставкам от 1% до 3% годовых. Показатель нацпроекта выполнен на 101%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Главная задача - обеспечить благоприятные условия для развития малого бизнеса и самозанятых. На старте нужны «дешевые деньги». Для этих целей в фонде предусмотрели ставки существенно ниже банковских, – отметили специалисты.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что за год поступления в бюджет от самозанятых выросли в 70 раз. В прошлом году в казну поступило 4 млн рублей, в этом – 312 млн рублей.

Подробная информация о программах есть на сайте www.fmkk.ru.