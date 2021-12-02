Краснодар стал первым по росту цен на жилье среди крупных городов России

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодар возглавил рейтинг по росту средней стоимости предложения квадратного метра вторичного жилья среди 20 крупных городов России. Вторым стал Екатеринбург.

- За месяц цена на жилье в Краснодаре выросла на 14,2%, а за год на 68,3%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра в кубанской столице 94,3 тысячи рублей. Екатеринбург показал рост на 4,4% за месяц и 24,4% за год. Здесь жилье можно купить в среднем за 92,3 тысячи рублей за квадрат, - сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на консалтинговую группу SRG.

Москва стала третьей в рейтинге. Меньше всего цены на жилье выросли в Перми и Челябинске.