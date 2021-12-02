Электроснабжение районов Кубани и Адыгеи, пострадавших от урагана, восстановлено.

Бригады «Россети Кубань» завершили работы по восстановлению основных схем (основной сети) электроснабжения в районах Краснодарского края и Республики Адыгея, пострадавших от урагана и ливневых дождей.

Причиной технарушений на объектах электросетевого комплекса региона стали неблагоприятных погодные условия в ночь на 1 декабря (сильный дождь и ветер с порывами до 30 м/с, местами до 36 м/с).

Электроснабжение по основной сети восстановлено полностью к 23:31 мск 1 декабря. Энергоснабжение потребителей осуществляется по основным или резервным схемам, а также с помощью передвижных резервных источников электроснабжения. Специалисты продолжают работать по отдельным заявкам бытовых потребителей в распределительной сети 0,4 кВ.

Суммарно в проведении восстановительных работ на энергообъектах в зоне ответственности компании «Россети Кубань» (преимущественно районы и сельские населенные пункты) были задействованы 283 бригады энергетиков, в том числе подрядных организаций, в составе 915 человек и 339 единиц специальной техники.

Как сообщалось ранее, на помощь кубанским энергетикам также прибыли 10 бригад в составе порядка 50 человек персонала и спецтехника из компании "Россети Юг".

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.

При информации синоптиков, в Сочи 2 декабря ожидается сильный снег в горных районах.