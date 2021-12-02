«ТНС энерго Кубань» предлагает совершить «Удачный платеж!»

В декабре мы все загадываем желания и с особым трепетом верим в удачу. «ТНС энерго Кубань» предлагает клиентам сделать «Удачный платёж» и выиграть сертификаты на бытовую и цифровую технику.

Чтобы стать участником предновогодней акции «ТНС энерго Кубань», нужно оплатить задолженность, включая пеню, а также потребление декабря 2021 года или рекомендуемый платеж.

35 счастливчиков определит генератор случайных чисел. Победители акции, использующие бумажную квитанцию, получат сертификат на покупку бытовой и цифровой техники на 4 тысячи рублей.

Победители, которые уже используют или только подключили электронную квитанцию, получат сертификат в размере 10 тысяч рублей.

Акция проводится с 1 декабря по 24 декабря 2021 года.

По всем интересующим вопросам, в том числе и об имеющейся задолженности, клиенты компании могут обратиться в Единый контактный центр «ТНС энерго Кубань» по телефону 8 (861) 298-01-70 либо в ближайший Центр обслуживания клиентов.

Для погашения задолженности и участия в акции можно воспользоваться следующими способами оплаты:

— в «Личном кабинете потребителя» на сайте «ТНС энерго Кубань»;

— в мобильном приложении «ТНС энерго»; — в режиме онлайн на сайте «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru; — в кассах ЕИРЦ Краснодарского края и Республики Адыгея; — через офисы и банкоматы СберБанка, а также систему «СберБанк Онлайн»; — в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»; — в центрах обслуживания «ТНС энерго Кубань»; — в отделениях Почты России.

С положением об акции можно ознакомиться по ссылке.