В Сочи объявлено экстренное предупреждение по мокрому снегу

Снег ожидается в горах и предгорьях

В первой половине дня, по прогнозам метеорологов, предвидится налипание мокрого снега на проводах и деревьях в Сочи. В этот период лучше отказаться от походов в горы. И также не стоит пользоваться автомобилями, на которых установлена летняя резина.

– Все городские оперативные службы переведены в усиленный режим работы, – прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе города Сочи. Для оказания экстренной помощи нужно позвонить по номеру 112.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что снег усилится. Спасатели рекомендуют быть осторожными на улице, следить за электроприборами и обращать внимание на сообщения о непогоде.

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