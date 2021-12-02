Кубанские студенты стали призерами международной олимпиады по информационным технологиям

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В России прошел конкурс в рамках олимпиады «IT-Планета 2020/21». В нем приняли участие 340 студентов из 160 вузов России и стран СНГ. Кубанские студенты стали одними из лучших.

- Краснодарский край представляли учащиеся КубГУ Данил Елфимов, Артем Мишурин, Максим Роднянский и Анатолий Яковлев. Они разработали устройство определения частоты дыхания и пульса с помощью технологий компьютерного зрения, - рассказали в администрации Краснодарского края.

Краснодарская команда стала второй. Также КубГУ стал победителем на олимпиаде как лучший вуз ЮФО.