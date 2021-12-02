Новый пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа открылся в Геленджике

Новый пункт вакцинации открыли в Геленджике Фото из архива КП

Новый пункт вакцинации от COVID-19 и гриппа начал работу в Геленджике. Посетить его можно с 11:00 до 17:00, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Прививочный пункт расположен в Доме культуры по улице Луначарского, 95. В том числе желающие могут пройти ревакцинацию от коронавируса. Новый пункт заменит прежде работавший на Центральном рынке города.

Напомним, привиться от коронавирусной инфекции в Геленджике можно в городской поликлинике, здании администрации курорта, кинотеатре «Радуга». Тем временем в крае продолжают действовать усиленные ковидные ограничения по предоставлению QR-кодов.