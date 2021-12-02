Сбытчицу крупной партии наркотиков задержали в Сочи

Женщину задержали на территории ж/д вокзала Сочи Фото: пресс-служба УТ МВД России по ЮФО

В Сочи задержали сбытчицу крупной партии наркотиков. Женщину остановили на ж/д вокзале курорта, где пассажирку заподозрили в перевозке запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Как рассказала сама задержанная, прибывшая рейсом «Санкт-Петербург – Адлер», она собиралась распространить «закладки» с наркотиками на территории Сочи. В пакетах были обнаружены и изъяты в общей сумме около 800 граммов веществ, весы и пакеты для расфасовки. Подчеркивается, что женщину уже привлекали к ответственности за сбыт наркотиков.

- В отношении 44-летней жительницы Ленинградской области возбуждено уголовное дело. На период предварительного следствия подозреваемой заключена под стражу, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.